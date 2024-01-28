الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو وموقفه من المشاركة مع النصر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تحوم الشكوك حول موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، وإمكانية مشاركته في المباريات المقبلة رفقة ناديه.

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرّض لإصابة عضلية في القدم مؤخرًا، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية، ليتأكد غيابه عن مباراتي النصر أمام كل من شنجهاي شينهوا وتشجيانج يومي 24 و28 يناير الجاري على الترتيب، مما اضطر نادي النصر لتأجيل مباراتي الفريق الودية في جولة الصين، لأسباب خارجة عن سيطرة النادي، قبل أن تعود بعثة الفريق، يوم الجمعة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية "الرياض".

آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي "علي العنزي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن رونالدو خضع للفحوصات الطبية، والتي أكدت تعافيه من الإصابة العضلية التي يُعاني منها.

وأكد الإعلامي الرياضي "علي العنزي"، أن رونالدو بدأ بملامسة الكرة اليوم، الأحد، وسيكون جاهزًا لخوض مباريات النصر المقبلة.

وتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدّافي العالم في هذا العام 2023 برصيد 54 هدفًا، متخطيًا الثنائي كيليان مبابي وهاري كين، صاحبي الـ52 هدفًا.

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موعد مباراة النصر المقبلة في كأس موسم الرياض

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهات مقبلة قوية في كأس موسم الرياض 2024، وذلك بمشاركة ثلاث أندية، هي: النصر والهلال السعوديين، وإنتر ميامي الأمريكي.

وستنطلق منافسات كأس موسم الرياض، غدًا الاثنين، بمواجهة قوية بين ناديي الهلال وإنتر ميامي.

بينما يلتقي فريق النصر نظيره إنتر ميامي، يوم الخميس المقبل 1 فبراير، والتي ستشهد مواجهة قوية بين الغريمين كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي.

بينما تُقام المباراة الثالثة والأخيرة في كأس موسم الرياض، بين القطبين الهلال والنصر، يوم الخميس الموافق 8 فبراير، إذ سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

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