السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة

رونالدو
رونالدو

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، للمشاركة في تدريبات فريقه منذ الإصابة التي لحقت به منذ أيام بعد عودة الفريق للتدريبات استعدادًا للعودة إلى مباريات دوري روشن.


وكان النصر أعلن منذ أيام، تأجيل مباراتي الفريق في جولة الصين لأسباب خارجة عن سيطرة النادي.


وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في الصين في بيان على حسابه في منصة "إكس" قال فيه "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".


وقالت صحيفة "الرياضية"، أن رونالدو بدأ مرحلة الجري حول الملعب بعد ابتعاده عن التدريبات الفترة الماضية بسبب الإصابة.


وكان الدولي البرتغالي عانى من إصابة عضلية بعد العودة لتدريبات النصر استعدادًا لعودة دوري روشن.


وتصدر رونالدو ترتيب هدافي العالم في هذا العام 2023 برصيد 54 هدفًا متخطيًا الثنائي مبابي وهاري كين صاحبي الـ52 هدفًا.

ويلتقي النصر نظيره إنتر ميامي يوم الخميس الأول من فبراير المقبل، في كأس موسم الرياض.

 

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