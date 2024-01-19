الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو: سأعتزل قريبًا.. والدورى السعودى أقوى من الفرنسى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي.

وقال رونالدو، هداف النصر السعودي خلال مراسم حفل "جلوب سوكر" في دبي اليوم الجمعة: "ألعب في السعودية منذ عام، وأعرف ما أتحدث عنه، أعتقد أننا في الوقت الراهن أفضل من الدوري الفرنسي".

وأشار النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس: "في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد، هناك منافسة أكبر في السعودية، خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم".

ولم يندم رونالدو على انتقاله من مانشستر إلى النصر قبل عام موضحا: "أعتقد أنه تغيير جيد، أشعر بسعادة غامرة".

وفيما يتعلق بعدد الأهداف فقد تفوق رونالدو على عدد من المهاجمين الشباب، ومن بينهم القناص النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وعلق على ذلك بالقول "أنا فخور بذلك".

وأكد: "أنا قادر على إحداث تغيير في السعودية، أنا لست متعجرفا، لكني قلت ذلك قبل عام، الأمور ستتغير، العالم يتغير، كرة القدم تتغير، اللوائح تتغير، كل شيء يتغير".

ورد رونالدو ساخرا لدى سؤاله عن موعد اعتزاله، وقال: "قريبا، وأعني بقريبا بعد عشرة أعوام"، قبل أن يتحدث بصرامة "حقيقة لا أعرف".

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