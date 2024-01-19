بعد منافسة الشناوى.. رونالدو أفضل لاعب فى الشرق الأوسط 2023

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أقيم على هامش مؤتمر دبي السنوي.

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وتنافس كريستيانو رونالدو مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، إضافة إلى كريم بنزيما ورياض محرز وعدد من الأسماء.

وكان الأهلي قد توج بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عن عام 2023.

كما حصد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023.

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