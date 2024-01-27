ارتفع السؤال عن رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور الأزهريين، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة 2030، يسعى الأزهر الشريف في التحول الرقمي والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية قادرة على مواكبة التغيير.

وفى أولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الإنترنت.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

نتيجة لما سبق يستعرض موقع "الدستور" خطوات ورابط الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وللحصول على الرابط يرجى اتباع الخطوات الآتية:

-أولًا يقوم الطالب الأزهري بالدخول على موقع الأزهر الشريف (للدخول اضغط هنـــا)

-ثانيًا: اختيار ايقونة التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة الإعدادية لطلاب البعوث الإسلامية

-ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به/ جواز السفر بالنسبة لطلاب البعوث الإسلامية.

-رابعًا: يقوم الطالب بكتابة كلمة السري الخاص به.

-خامسًا: قم برفع المستند

-سادسًا: التأكد من صحة البيانات المطلوبة

- سابعًا: ثم اضغط على مربع حفظ

-ثامنًا: ثم عليك حفظ الاستمارة بصيغة pdf يتم طبعتها وتقديمها في المدرسة

تسليم الاستمارات

ومن المقرر أن تبدأ المعاهد الأزهرية في تسليم الاستمارات للمناطق في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، كما تسلم الاستمارات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب لكل نوع «مستجد – معيد (نظام قديم – نظام حديث) ورقي، وإلكتروني (CD)».

جدير بالذكر أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية قد بدأ على برنامج شؤون الطلاب الإلكتروني في الفترة من الاثنين الموافق 15 يناير 2024 وحتى الخميس الموافق 15 فبراير 2024م على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع الأزهر الشريف.

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