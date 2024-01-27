السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

طلاب الإعدادية الأزهرية
طلاب الإعدادية الأزهرية 2024

ارتفع السؤال عن رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور الأزهريين، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة 2030، يسعى الأزهر الشريف في التحول الرقمي والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية قادرة على مواكبة التغيير. 

وفى أولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الإنترنت.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

نتيجة لما سبق يستعرض موقع "الدستور" خطوات ورابط الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وللحصول على الرابط يرجى اتباع الخطوات الآتية: 

-أولًا يقوم الطالب الأزهري بالدخول على موقع الأزهر الشريف (للدخول اضغط هنـــا

-ثانيًا: اختيار ايقونة التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة الإعدادية لطلاب البعوث الإسلامية

-ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به/ جواز السفر بالنسبة لطلاب البعوث الإسلامية. 

-رابعًا: يقوم الطالب بكتابة كلمة السري الخاص به.

-خامسًا: قم برفع المستند

-سادسًا: التأكد من صحة البيانات المطلوبة

- سابعًا: ثم اضغط على مربع حفظ

-ثامنًا: ثم عليك حفظ الاستمارة بصيغة pdf يتم طبعتها وتقديمها في المدرسة

تسليم الاستمارات 

ومن المقرر أن تبدأ المعاهد الأزهرية في تسليم الاستمارات للمناطق في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، كما تسلم الاستمارات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب لكل نوع «مستجد – معيد (نظام قديم – نظام حديث) ورقي، وإلكتروني (CD)».

جدير بالذكر أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية قد بدأ على برنامج شؤون الطلاب الإلكتروني في الفترة من الاثنين الموافق 15 يناير 2024 وحتى الخميس الموافق 15 فبراير 2024م على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع الأزهر الشريف.

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2023-2024

تقارير دولية تكشف تفاصيل تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي

ديسابر: سنحاول فرض أسلوبنا أمام منتخب مصر.. ونعرف نقاط قوة وضعف الفراعنة

الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الازهرية استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية اولياء الأمور الأزهريين الأزهر الشريف

مواد متعلقة

اليوم آخر موعد.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري (منتصف التعاملات)

"المشاط" تكشف الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي

أبرز محاور الشراكة بين مصر والجانب الأوروبي في إطار مبادرة "فريق أوروبا"

المشاط: مصر تمضى قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ "شراكة المتوسط الأزرق"

"المشاط": حريصون على تطوير العلاقات مع أوروبا نحو آفاق أرحب

"المشاط": نتطلع للمزيد من العمل المشترك مع أوروبا لمواجهة التغيرات المناخية

"المشاط" تؤكد أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟