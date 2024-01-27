اليوم آخر موعد.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

تصدر السؤال عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، فمع التطور التكنولوجي يمكن للمواطن تسجيل قراءات عداج الغاز ومتابعة الفواتير بكل سهولة عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

يرغب الكثير من المواطنين معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد، وذلك لتجنب غرامة التأخير وزيادة التكلفة على غير المنتظمين لتسديد الفاتورة في موعدها الرسمي الذي حددته شركة بتروتريد للغاز.

وكانت شركة بتروتريد للغاز قد أعلنت عن فتح الباب لاستقبال قراءة شهر يناير 2024 بداية من أول الشهر وحتي يوم، فاليوم السبت هو آخر موعد لاستقبال قراءة شهر يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتوة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2024

أعلنت شركة بتروتريد للغاز أنه يوجد رابط إلكتروني لديها للاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2024، وذلك تسهيلًا على استعلام المواطنين عن الفاتورة لسرعة سدادها قبل انتهاء موعد التسديد وفرض غرامة على المتأخرين.

ولمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2024 يرجى اتباع الخطوات الآتية:

- يقوم العميل بالدخول إلى موقع شركة الغاز بالضغط على هذا الرابط هنــــا

-قم بالضغط على أيقونة "استعلام عن فاتورة الغاز"

-قم بإدخال رقم المشترك ويتضمن «رقم الشقة والعمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، رقم العداد بشكل صحيح».

-ثم قم بالضغط على «إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز 2024

اعلنت شركة بتروتريد للغاز عن إستقبالها قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيًا من بداية الشهر وحتي اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، تسهيلًا منها على سهولة استعلام المواطنين عن الفاتورة.

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