مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من مسلسل حق عرب (خاص)

حصل "الدستور" على صور من كواليس تصوير مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، وهي البطولة المطلقة الأولى له في عالم الدراما ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز فنيًا وعاطفيًا بعد نجاح مسلسل "ضرب نار" الذي خاض به السباق الرمضاني 2023.

وعاد الفنان أحمد العوضي، لاستئناف تصوير مسلسله "حق عرب" 2024 بعد تعافيه من وعكته الصحية التي نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، والتي مكث بها لمدة 4 أيام، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجي.

وحقق الفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا في عالم السينما من خلال فيلمه "الإسكندراني" الذي خاض للمرة الأولى بطولته ويعرض في دور العرض السينمائية، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

أبطال مسلسل حق عرب

يخوض مسلسل "حق عرب"، عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، والنجوم هم رياض الخولى، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في حق عرب

يٌجسد الفنان أحمد العوضي شخصية “عرب” الذي يسكن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب، ويتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، بينما تلعب الفنانة دينا فؤاد التي تجسد دور البطولة النسائية أمام العوضي بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية بـ"عرب"، وذلك للمرة الثانية بعد "ضرب نار" الذي خاض به السباق الرمضاني 2023.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب