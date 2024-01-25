"حق عرب".. شاهد المشهد المتسبب في دخول أحمد العوضي للمستشفى

حصل “الدستور” على مشهد من مسلسل “حق عرب” الذي يخوض به الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني 2024 والذي يشارك للمرة الأولى في عالم الدراما بالبطولة المطلقة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي تسبب في إصابته باختناق، إضافة لحالة الإعياء الشديد التي كان عليها نتيجة إصابته بنزلة شعبية شديدة الأمر الذي تسبب في دخوله أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لتلقي العلاج.

المشهد كان ضمن أحداث مسلسل “حق عرب” الذي ينتمي إلى نوعية مسسلسلات الشعبي الأكشن، الذي اعتاد فيه العوضي على الظهور للجمهور وهو ابن الطبقة المتوسطة كأحد أبناء منطقة عين شمس.

أحمد العوضي في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى

ومكث العوضي في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى نحو 5 أيام منذ بداية مرضه وأصر الأطباء على تواجده داخل المستشفي حتى الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل، وذلك لتعرضه لوعكة صحية شديدة.

ووجه العوضي الشكر إلى جمهوره وجميع من حاولوا الاطمئنان عليه أثناء تواجده في المستشفى وهو الأمر الذي أسعده كثيرًا بسبب حب الجمهور متابعًا:"أنا عايش بحب الناس والجمهور وكلهم أخواتي وعائلتي والحمد لله بقيت كويس وبخير، وهخرج النهارده بعد اطمئنان الأطباء على حالتي الصحية".

مسلسل حق عرب رمضان 2024

من المقرر أن يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب"، والذي سينتمي إلى نوعية مسلسلات الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية ورومانسية أيضًا، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن وذلك بعد نجاح أولى بطولاته السينمائية "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.

أبطال مسلسل حق عرب

"حق عرب" بجانب النجم أحمد العوضي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.