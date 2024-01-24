حقيقة خروج الفنان أحمد العوضى من المستشفى

ما زال اسم الفنان أحمد العوضي، متصدرًا مواقع البحث الإلكتروني والأكثر شهرة عبر جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب تعرضه لأزمة صحية أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد “حق عرب” الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024 للمرة الأولى بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن آخر التطورات الصحية للفنان أحمد العوضى، والتي أكدت أنه في تحسن مستمر لحالته الصحية، وأيام قليلة وسيتم خروجه من المستشفى الذي يتواجد به لتلقي العلاج وتماثله للشفاء التام، حتي يتمكن من عودته لاستكمال تصوير مشاهده لمسلسل “حق عرب”.

وكتب مؤلف مسلسل “حق عرب” السيناريست محمود حمدان عن العوضي:"دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوعة عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

تفاصيل مسلسل حق عرب للعوضي

ويصور أحمد العوضى هذه الفترة مسلسل "حق عرب" ويعمل على إنهاء تصويره بعدما تم بيعه للعرض في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن.

ويعرض للعوضي هذه الفترة فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فنى صبرى السماك، مونتاج عمرو عاكف.