وعكة شديدة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي، محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أزمته الصحية التي تعرّض لها أثناء تصويره أحد المشاهد في مسلسله الجديد "حق عرب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024 لأول مرة كبطولة مطلقة بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فنيًا وعاطفيًا.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي

مكث الفنان أحمد العوضي في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى حوالي 5 أيام منذ بداية مرضه، وأصر الأطباء على تواجده داخل المستشفي حتى الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل، وذلك لتعرضه لوعكة صحية شديدة.

ووجه "العوضي" الشكر إلى جمهوره وجميع من حاولوا الاطمئنان عليه أثناء تواجده في المستشفى وهو الأمر الذي أسعده كثيرًا بسبب حب الجمهور، متابعًا: "انا عايش بحب الناس والجمهور وكلهم أخواتي وعائلتي، والحمد لله بقيت كويس وبخير، وهخرج النهارده بعد اطمئنان الأطباء على حالتي الصحية".

مسلسل حق عرب رمضان 2024

من المقرر أن يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب"، والذي سينتمي إلى نوعية مسلسلات الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية ورومانسية أيضًا، وسيشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن، وذلك بعد نجاح أولى بطولاته السينمائية "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

أبطال مسلسل حق عرب

بطولة مسلسل "حق عرب" بجانب النجم أحمد العوضي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.