الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يصور مشاهد الأكشن بـ"حق عرب"

عوضي
عوضي

يصور الفنان أحمد العوضي أحداث مسلسله الجديد “حق عرب”، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024 على الفضائيات، وذلك بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي بشكل يومي ولعدد ساعات طويلة.

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وعلمت “الدستور” أن العوضي يقوم هذه الفترة بتصوير مشاهد الأكشن الخاصة بأحداث مسلسله الجديد وذلك بشكل متتالي وبطريقة مميزة تحت إدارة مخرج العمل إسماعيل فاروق وإدارة الاكشن طاحون، حيث صور العوضي عدد كبير من المشاهد المميزة بالعمل.

من المقرر أن يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب"، والذي سينتمي إلى نوعية مسلسلات الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية ورومانسية أيضًا، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن وذلك بعد نجاح أولى بطولاته السينمائية "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.

تفاصيل حق عرب

"حق عرب" بجانب النجم أحمد العوضي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة  سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

العوضي “العوضي وياسمين” أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي أحمد العوضى فى الهلال الأحمر

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