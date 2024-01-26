تفاصيل "حدوتة منسية" قبل عرضه على "واتش ات" الليلة

ينطلق اليوم مسلسل “حدوتة منسية”، وهو العمل الذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم فئة كثيرة من الجمهور، عبر منصة “واتش ات” بشكل يومي متتالي، قبل بدء عرضه على التلفزيون، بيوم كامل.

مواعيد العرض وقصة المسلسل

ويعرض المسلسل على قنوات cbc بدءا من غدا السبت، يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعرض قبلها بيوم على منصة واتش ات، يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

تفاصيل المسلسل وابطاله

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ونصف، وانتهى طاقم العمل من تصوير المسلسل بالكامل ويتبقى مشاهد بسيطة للغاية، كما انتهى فريق العمل من مونتاج معظم حلقات المسلسل الجديد الذي يعد من المسلسلات الضخمة إنتاجيًا خارج الموسم الرمضاني المقبل ومن المتوقع أن يتصدر الترند خلال عرضه.

"حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.