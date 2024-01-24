الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خليفة ورجاء بصحبة منى زكي. أبرز الحضور في العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

الرحلة 404
الرحلة 404

انتهت، مساء الثلاثاء، فعاليات العرض الخاص لفيلم الرحلة 404 والمنتظر انطلاق عرضه جماهيريا بداية من غدٍ الخميس في مصر ومطلع فبراير المقبل بدول الخليج.

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إطلالة مميزة لـ منى زكي في العرض الخاص لـ"الرحلة 404" (صور)

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أحمد حلمى يرافق منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

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جيهان الشماشرجي ومحمد حفظي أول حاضري العرض الخاص للرحلة 404

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منى زكى ونجوم الرحلة 404 يستعدون لانطلاق السجادة الحمراء بالشيخ زايد

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وحضر خلال العرض الخاص للعمل عدد محدود من صناع الفيلم وابطاله حيث حضر كلا من المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء ومن الفنانين منى زكي وجيهان الشماشرجي بالاضافة الى محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وتحدثت منى زكي خلال العرض الخاص الذي اقيم في اكتوبر حول مدى سعادتها بالعمل والذي عانى كثيرا الى ان تم طرحه للجمهور.

شخصيه منى زكي في الرحلة ٤٠٤

وتجسّد منى زكي خلال العمل شخصيه موظفه في شركه عقارات تستعد للسفر الى السعودية، إلاّ أنها تدخل في صراع مع والدتها التي تتوفى بسببها وبسبب عدم اهتمامها بها وسط تفاصيل حياتيه مريرة.

"الرحلة 404".. "القاهرة مكة" سابقا للفنانة منى زكي، حددت الشركة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائية وهو 25 يناير، بعد عدة تأجيلات.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

الرحلة ٤٠٤ الرحلة مصر فبراير وجيهان الشماشرجي محمد حفظي وشاهيناز العقاد

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