الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلالة مميزة لـ منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404" (صور)

منى زكي
منى زكي

عادت الفنانة منى زكي مرة أخرى لعدسات الكاميرا على الريد كاربت خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد الرحلة  404، بعدها دخلت الفنانة الشابة مباشرة إلى قاعة عرض العمل برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث قامت بالتصوير مع جميع كاميرات عرض الفيلم.

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احمد حلمي يرافق منى زكي في العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

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تحدثت منى خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد عن مدى سعادتها بالتواجد في هذا العمل، لافتة إلى أنه عرض عليها منذ 2013 وقتما كانت تصور مسلسل آسيا، لافتة إلى أن الظروف لم تكن مواتية لتصوير العمل إلى أن حان الوقت لفعل ذلك على حد وصفها.

"رحلة 404" بطولة منى زكي، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد. 

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي، وتضطر إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب. 

https://youtube.com/shorts/YFVusWDb-dk

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منى زكي تتحدث عن تجربة الرحلة ٤٠٤ منى زكي الفنانة منى زكي الرحلة الرحلة ٤٠٤

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