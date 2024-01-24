أحمد حلمى يرافق منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

وصلت، مساء الثلاثاء، الفنانة منى زكي للعرض الخاص لفيلمها الجديد الرحلة 404 الذي ينطلق عرضه جماهيريًا بداية من غدٍ الخميس، بجميع سينمات مصر وبعدها ينطلق في العالم العربي وبعض دول العالم.

منى زكي وأحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الرحلة ٤٠٤

وحضرت منى برفقة أحمد حلمي لكنهما لم يقوما بالتسجيل مع الكاميرات الموجودة في انتظارهما، فدخل الثنائي مباشرة إلى قاعة العرض دون تصويرهما.

وأكد منتج العمل محمد حفظي: "رحلة طويلة مدتها 3 سنوات. ألف مبروك أصدقائي المبدعين، خاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي، وشركاء المشوار من شركات الإنتاج، وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين".

وقالت شاهيناز العقاد: "متحمسة جدًا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمنى يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، انتظروا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح.

"رحلة 404" بطولة منى زكي، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.