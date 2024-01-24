الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكي ونجوم الرحلة 404 يستعدون لانطلاق السجادة الحمراء بالشيخ زايد

العرض الخاص
العرض الخاص

انطلقت، مساء الثلاثاء، وقائع السجادة الحمراء لفيلم الرحلة 404 الذي تخوض بطولته منى زكي في تحدي جديد من قصة تشويقية طوال أحداث العمل. 

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ويستعد أبطال العمل للحضور الى العرض الخاص للعمل الذي ينطلق عرضه رسميًا، غدًا الخميس، بجميع سينمات مصر، حيث من المتوقع ان تحضر بطولته منى زكي وباقي الابطال خلال الوقت الجاري لحضور العمل مع النقاد والجمهور.

تفاصيل الرحلة 404

فيلم "الرحلة 404".. "القاهرة مكة" سابقا للفنانة منى زكي، حددت الشركة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائية وهو 25 يناير، بعد عدة تأجيلات.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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Screenshot_20240124_193019_Gallery
Screenshot_20240124_193024_Gallery
Screenshot_20240124_193024_Gallery
٤٠٤ منى زكي تفاصيل الرحلة ٤٠٤ فيلم الرحلة 404 المنتجة السينمائية

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