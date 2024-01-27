السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري (منتصف التعاملات)

الدولار
الدولار

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 على محركات جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف دول دول العالم، وشهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

عادة تؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 واصل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 27-1-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استق سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر  

شهدت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

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