الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

شهدت مصر تطورا ملحوظًا في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز القطاع التكنولوجي، وذلك لتحسين البنى التحتية الرقمية لتلبية تطلعات المجتمع وتحفيز الابتكار والتنمية.

وخلال السطور التالية نستعرض جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية. 

تدشين مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم بدء التشغيل التجريبى لها حيث تتضمن 4 مبانى، وتضم المدينة 11 معمل بحثى متقدم فى عدة مجالات.

توطين صناعة الإلكترونيات

تم إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تأسيس أول مركز إبداع متطور فى الشرق الأوسط لدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة فى تصميم الإلكترونيات وتأسيس أكثر من 15 شركة ناشئة فى تصميم الإلكترونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعى.

دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

تم تدشين 9 مراكز إبداع مصر الرقمية فى عدد من المحافظات ليصل الإجمالى إلى 20 مركزًا وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

الذكاء الاصطناعى

عملت الحكومة على إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وذلك فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، حيث تتضمن الاستراتيجية تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية 

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