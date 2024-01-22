مستشار وزير الاتصالات: "مصر تصنع الإلكترونيات" تهدف لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة

أكد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات والتدريب والإبداع التكنولوجي، الدكتور حسام عثمان، أن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" الطموحة التي تنفذها الوزارة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة على التصنيع وتمكين البحث والتطوير والابتكار في مجال الإلكترونيات والترويج لمصر كمركز إقليمي رائد للتصميمات الإلكترونية المبتكرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، للإعلان عن شراكة بين شركة "إتش إم دي" HMD العالمية ومصنع سيكو بمصر وبحضور سفير فنلندا بالقاهرة بيكا كوسونين.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يحتوي على عدد من المعامل المتطورة ويستضيف 22 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات، ليصبح إجمالي الشركات العاملة في هذه المجالات المتخصصة 70 شركة عالمية ومحلية.



وأعرب الدكتور حسام عثمان عن سعادته بالتعاون بين شركتي HMD Global، صاحبة ترخيص العلامة التجارية Nokia Mobile والشركة المصرية لصناعات السيليكون للتوسع في عمليات تصنيع الهاتف المحمول تحت شعار "صنع في مصر" انطلاقًا من محافظة أسيوط.

وقال عثمان إن هذا التعاون يعزز من جهود الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وخلق فرص عمل كثيفة للشباب المصري، لتصبح هذه الصناعة إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

من جانبه، قال سفير فنلندا في مصر بيكا كوسونن، إن تجربة "إتش إم دي" تمثل نموذجًا للشركات الفنلندية الأخرى لتأسيس أعمالها في مصر هنا لوجود قوانين داعمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من أهدافها تحسين بيئة الاستثمار المصرية.

وشدد السفير كوسونن على إمكانات مصر للنمو كشريك تجاري مع فنلندا نظرًا لحجمها وطبيعتها كسوق محلية، وأيضًا بما تملكه من مقومات لتوسيع التجارة إلى مناطق أخرى وخاصة إفريقيا.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة "إتش إم دي" في مصر، المهندس تامر الجمل، إن الشراكة الجديدة مع مصنع سيكو ستتيح للشركة التوسع في تصنيع هواتف نوكيا في أحد أفضل المصانع المصرية، مضيفًا أنه بموجب الاتفاقية ستتولى شركة "إتش إم دي" تزويد مصنع سيكو بمتطلبات الإنتاج من مواد خام وأدوات تفتيش واختبار ومعدات المعايرة اللازمة للعملية الإنتاجية، كما سنقدم للمصنع في مصر عمليات نقل الخبرات التكنولوجية والدعم الفني عن طريق تدريب الكوادر المصرية من الناحية التقنية والفنية على أيدي خبراء من فنلندا، إضافةً إلى تقديم كل سبل الدعم للاستفادة من مراكز البحث والتطوير الخاص بالشركة لتقديم أفضل المواصفات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلك، وكذلك تقديم أحدث برامج الجودة للحصول على منتج عالي الجودة مطابق للمواصفات العالمية من داخل مصنع سيكو بمصر.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مصنع سيكو، المهندس محمد سالم، إن الشراكة مع شركة "إتش إم دي" المصنعة لهواتف نوكيا هي إضافة حقيقية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة لشركة "إتش إم دي" بجودة عالمية بما يشمل المكونات الإلكترونية والتجميع والتغليف وكل الاختبارات بما يماثل تمامًا المنتجات العالمية في الجودة والكفاءة.