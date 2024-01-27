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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 27-1-2024 فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 27-1-2024 في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من قرض الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تهدف الدولة لتحقيقه ووسط مخاوف من وضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يُمكن للملايين من المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 27-1-2024 في البنوك المصرية عبر لوحة التعاملات المالية من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها “الدستور” للقراء على مدار اليوم في كافة المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين والتي جاءت كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

وصل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 30.80 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في المصرف المتحد بنحو 30.80 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.75 جنيه لعمليات الشراء و30.80 جنيه لعمليات البيع.

حافظ الدولار على مستواه في البنك الأهلي القطري الوطني عند 30.75 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

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عيار 24 بـ4377.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

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سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الجمعة 26-1-2024

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول العملاء الدولار الأمريكي بنحو 30.70 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

في بنك العربي الأفريقي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.80 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري


 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري وصل سعر تداول الدولار الأمريكي بنحو 30.80 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

في بنك الاسكان والتعمير سجل الدولار نحو 30.80 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني الأهلي وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

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