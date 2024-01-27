السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته والسبب "بتسلف فساتينها للجيران"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها ورفض عودتها لمنزل الزوجية.

وقال منتصر.ح في دعواه: "فاض بيا الكيل منها ومن تصرفاتها، فمنذ زواجنا وهي متطلباتها كثيرة للغاية ولن تقدر ظروفي المادية نهائيا أهم شيء لديها هو أن ترتدي أفضل وأغلى الماركات سواء ملابس أو اكسسوارات وغيره، طلبت منها بأن تساعدني في ادخار أي مبالغ مالية تسندنا في وقت الأزمات لكن بلا جدوى، فكانت تشتري لأي مناسبة ملابس وأحذية جديدة وبعد انتهاء المناسبة اتفاجأ بأنها أعطت الملابس والأغراض لشقيقتها، ومع أول مناسبة تالية تخبرني بأن ليس لديها ما ترتديه فتحملت تصرفاتها كثيرا ونصحتها كثيرا لكن بلا جدوي".

وتابع الزوج: "وأخيرا تفاجأت بأنها أعطت معظم فساتينها لجيراننا، كنت في حالة من الصدمة وتشاجرت معها مشاجرة كبيرة فتركت منزل الزوجية وغادرت واتهمتني بالبخل لدى كل أقاربها، حاولت إرجاعها بكل الطرق الودية حفاظا على حياتنا لكن بلا جدوى".

محكمة الاسرة القاهرة دعوى قضائية خلع سيدة

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