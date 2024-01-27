تقارير دولية تكشف تفاصيل تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي

كشفت تقارير دولية عن، إنهاء مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها على مكاسب على الرغم من تزايد التكهنات بشأن توقيت وحجم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في الجلستين الأخيرتين من هذا الأسبوع بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي حقق مكاسب كبيرة. وصعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite بنسبة 2.26%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

وانتعشت المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا خلال جلسة الخميس على خلفية قيام المحللون ببنك أوف أمريكا(BoFA) بإصدار توصية شراء لسهم شركة أبل، وكذلك أصدرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، توقعات قوية تعكس مزيدًا من الانتعاش في عام 2024. كما ساعدت مكاسب قطاع التكنولوجيا مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500على تعويض خسائره المتكبدة بأول الأسبوع، مسجلًا مكاسب بنسبة 1.17% على أساس أسبوعي.

ستاندرد آند بورز

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500 الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا مستوى قياسي جديد، ليحطم مستوى الإغلاق القياسي الذي وصل اليه في يناير 2022. وكانت المكاسب بقيادة قطاعا تكنولوجيا المعلومات (+4.31%) وخدمات الاتصالات (+1.95%). كما صعد مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones بنحو 0.72%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد. وارتفعت تقلبات الأسواق حسب مؤشر VIXلقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.6 نقطة إلى 13.30 نقطة، ولكنها لا تزال أقل من متوسطها البالغ 13.41 نقطة منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه.

مورجان ستانلي

وفيما يتعلق بالأرباح الفصلية، أعلن بنك مورجان ستانلي (-4.86%) عن تحقيقه لأرباح أعلى من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي. ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي من تأثير تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي مشيرًا بأنها "مخاطر سلبية كبيرة". وأعلن بنك جولدمان ساكس (+1.18%) عن أرباح فصلية قوية، لتتجاوزالتوقعات نتيجة لصعود إيرادات قطاع إدارة الأصول والثروات.

في أوروبا، تعرضت مؤشرات الأسهم لموجة بيع مكثفة حيث استمرالمسئولون بالبنك المركزي الأوروبي في نقدالتكهنات حول خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بوتيرة قوية. وخسر مؤشر STOXX 600نسبة 1.58%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ 20 أكتوبر. وجاءت الخسائر بقيادة قطاعا العقارات (-4.67%) والموارد الأساسية (-4.51%). كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر DAXالألماني (-0.89%) ومؤشر CACالفرنسي (-1.25%) ومؤشر FTSE MIBالإيطالي (-0.61%) ومؤشر FTSE 250البريطاني (-1.70%).