السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقارير دولية تكشف تفاصيل تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي

مؤشرات الأسهم الأمريكية
مؤشرات الأسهم الأمريكية

كشفت تقارير دولية عن، إنهاء مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها على مكاسب على الرغم من تزايد التكهنات بشأن توقيت وحجم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

 وارتفعت المؤشرات الرئيسية في الجلستين الأخيرتين من هذا الأسبوع بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي حقق مكاسب كبيرة. وصعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite بنسبة 2.26%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2022. 

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

وانتعشت المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا خلال جلسة الخميس على خلفية قيام المحللون ببنك أوف أمريكا(BoFA) بإصدار توصية شراء لسهم شركة أبل، وكذلك أصدرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، توقعات قوية تعكس مزيدًا من الانتعاش في عام 2024. كما ساعدت مكاسب قطاع التكنولوجيا مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500على تعويض خسائره المتكبدة بأول الأسبوع، مسجلًا مكاسب بنسبة 1.17% على أساس أسبوعي.

 

ستاندرد آند بورز

 

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500  الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا مستوى قياسي جديد، ليحطم مستوى الإغلاق القياسي الذي وصل اليه في يناير 2022. وكانت المكاسب بقيادة قطاعا تكنولوجيا المعلومات (+4.31%) وخدمات الاتصالات (+1.95%). كما صعد مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones  بنحو 0.72%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد. وارتفعت تقلبات الأسواق حسب مؤشر VIXلقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.6 نقطة إلى 13.30 نقطة، ولكنها لا تزال أقل من متوسطها البالغ 13.41 نقطة منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه.

مورجان ستانلي

وفيما يتعلق بالأرباح الفصلية، أعلن بنك مورجان ستانلي (-4.86%) عن تحقيقه لأرباح أعلى من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي. ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي من تأثير تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي مشيرًا بأنها "مخاطر سلبية كبيرة". وأعلن بنك جولدمان ساكس (+1.18%) عن أرباح فصلية قوية، لتتجاوزالتوقعات نتيجة لصعود إيرادات قطاع إدارة الأصول والثروات.   

في أوروبا، تعرضت مؤشرات الأسهم لموجة بيع مكثفة حيث استمرالمسئولون بالبنك المركزي الأوروبي في نقدالتكهنات حول خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بوتيرة قوية. وخسر مؤشر STOXX 600نسبة 1.58%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ 20 أكتوبر. وجاءت الخسائر بقيادة قطاعا العقارات (-4.67%) والموارد الأساسية (-4.51%). كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر DAXالألماني (-0.89%) ومؤشر CACالفرنسي (-1.25%) ومؤشر FTSE MIBالإيطالي (-0.61%) ومؤشر FTSE 250البريطاني (-1.70%).

الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية مؤشرات الأسهم الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي ستاندرد اند بورز

مواد متعلقة

"حنفي": الاقتصاد الدائري يوفر 58 مليار دولار للمنطقة العربية بحلول 2030

البنك المركزى الألمانى يتوقع استمرار فترة ضعف الاقتصاد فى 2024

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟