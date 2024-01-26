البنك المركزى الألمانى يتوقع استمرار فترة ضعف الاقتصاد فى 2024

أفادت تقديرات البنك المركزي الألماني بأن فترة الضعف في الاقتصاد الألماني ستستمر في العام الجديد مؤقتًا.

وفي تقريره الشهري الخاص بشهر يناير الجاري، والذي تم نشره اليوم الجمعة، كتب البنك المركزي الألماني: بوجه عام، يمكن للأداء الاقتصادي في ألمانيا أن يسجل ركودًا على أفضل تقدير في الربع الأول من عام 2024، مشيرًا إلى أن التعافي الاقتصادي المتوقع سيتأخر بذلك.

وقال البنك في التقرير: بشكل عام، تبدو الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي أضعف بشكل طفيف مما كان متوقعًا لها في تنبؤات ديسمبر. لم تتأكد بعد الدلائل على أن الطلب الصناعي الخارجي قد بلغ أدنى مستوى له بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات التي نشرها البنك المركزي الألماني في منتصف ديسمبر الماضي أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في عام 2024 نموًا بنسبة 0.4% بعد الانكماش الذي سجله في 2023. وتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد الألماني على المدى البعيد نموًا قويًا نسبيًا بنسبة 1.2% في عام 2025 وبنسبة 1.3٪ في عام 2026.

وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أشارت إلى أن الاقتصاد الألماني سجل ركودًا في العام الماضي، حيث ذكر المكتب أن إجمالي الناتج المحلي الألماني انخفض في 2023 بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2022 بعد تعديل الأسعار.

ووفقًا لتقديرات، كان إجمالي الناتج المحلي الألماني سجل في الربع الختامي من العام الماضي انكماشًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق عليه بعد أخذ العوامل الخاصة بالأسعار والعوامل التقويمية في الاعتبار.