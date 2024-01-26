مجلس مالى العسكرى ينهى اتفاق السلام مع الانفصاليين الطوارق

أنهى المجلس العسكري في مالي اتفاقًا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات.

وقالت السلطات العسكرية، في بيان على التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق؛ بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم في الاتفاق.

وكانت قد تعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في نوفمبر الماضي.

ويحدّد ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، سيد بن بيلا الفردي، الخطوات القادمة للحركات المنطوية في تحالف تقوده باسم "الإطار الاستراتيجي الدائم" (CSP) الذي خاض المعارك ضد الجيش وقوات مجموعة "فاجنر" الروسية المسلحة الخاصة المتعاونة معها.

وأعلن الجيش في 14 نوفمبر، سيطرته على المدينة التي دارت فيها وحولها معارك ضارية بينه وبين تحالف من الحركات الأزوادية الساعية للانفصال بالإقليم أو الحصول على الحكم الذاتي.