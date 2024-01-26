الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملياردير البيتكوين آرثر هايز يحذر من هبوط كبير للعملة

البتكوين
البتكوين

حذر ملياردير البيتكوين آرثر هايز، من هبوط عملة البيتكوين إلى مستوى يتراوح ما بين 30 ألف دولار و35 ألف دولار خلال عام 2024، وسط تراجع محتمل في السوق ناتج عن مشكلات في التمويل التقليدي.

ورجح مؤسس بورصة مشتقات العملات الرقمية والتشفير "بيتميكس/BitMEX"، أن تنخفض البتكوين قبل قرار تجديد "BTFP"، المقرر في الـ12 من شهر مارس المُقبل، وفقًا لموقع "المتداول العربي".


وأرجأ الملياردير هايز في منشور على إحدى المدونات، انخفاض البتكوين المُتوقع إلى  التدفقات الخارجة من صندوق بورصة "جراي سكيل" الرقمية، وانتهاء برنامج السيولة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتهي في شهر مارس المُقبل.

وأوضح أن إنهاء البرنامج الأمريكي بدلا من تجديده، قد يؤدي إلى "أزمة مالية صغيرة"، ما سيجبر البنك بالأغلب على استئناف طباعة النقود لإنقاذ البنوك الإقليمية المتعثرة.

واعتبر الملياردير هايز أن "بيتكوين" تُعطي مؤشرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي محاصر بين التضخم المرتفع والأزمة المصرفية، لكنه بين أن "السوق لا يقدر هذه الحقيقة بعد".

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