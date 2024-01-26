الأقوى فى "الناتو".. مشروع ألمانى بريطانى لتطوير دبابة "Challenger 3"

أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة عن تقدم خطط تطوير دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني "Challenger 3" مع بدء أول اختبار في الأسابيع المقبلة، ما يجعلها قادرة على مواجهة أي تهديدات محتملة.

ونشر المشروع الألماني البريطاني المشترك "Rheinmetall BAE Systems Land" صورًا لنموذج أولي لدبابة القتال Challenger 3، بعد الانتهاء من بناء المركبة الجديدة في منشأة الإنتاج بتيلفورد في بريطانيا.

وتمّ تزويد الدبابة بمدفع "L55A1" جديد عيار 120 ملم من إنتاج شركة "Rheinmetall"، مما يتيح استخدام الذخيرة الأكثر تقدمًا المتاحة، وفقًا لشركة "RBSL" التي ترعى المشروع.

وقال نيك بيرتشيم، نائب مدير مشروع "Challenger 3": "صُمِّمَت الدبابة الجديدة مع مراعاة سلامة الطاقم والفعالية التشغيلية والراحة في داخلها، ومع نصائح المستخدمين في كل مرحلة، أنا متأكد من أنها ستثبت أنها إضافة قوية إلى مخزون الجيش البريطاني".

وتقرّر إجراء نحو 18 شهرًا من التجارب، مقسمة بين مواقع في المملكة المتحدة وألمانيا، قبل مراجعة مؤهلات الأنظمة في العام المقبل، وفقًا لموقع "Breaking defense".