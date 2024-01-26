السويد: المفاوضات مع المجر بشأن الانضمام لـ"الناتو" غير مطروحة

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إنه ليس هناك سبب للدخول في مفاوضات مع المجر لبحث طلب السويد لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد مصادقة تركيا على انضمامها.

يمكننا مناقشة كيفية العمل معًا كأعضاء فى الناتو

ونقلت قناة "تي في 4" السويدية، عن رئيس الوزراء قوله: "لا يمكننا أن نتفاوض بشأن عضوية الناتو، لكن يمكننا مناقشة كيفية العمل معًا كأعضاء في الناتو".

كان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد دعا "كريسترسون" لزيارة المجر "للتفاوض" بشأن الانضمام، وقرر أوربان بعد يوم مواصلة الطريق نحو المصادقة على الطلب، وذكر أن حكومته تدعم حصول السويد على عضوية الحلف.

وفي رد على أوربان، أعرب كريسترسون عن رغبته في زيارة بودابست، لكنه عرض في البداية إمكانية اللقاء على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل.

كريسترسون: موافقة تركيا انتصار صعب جاء بعد ترقب

ووصف كريسترسون موافقة تركيا بأنها "انتصار صعب" جاء بعد ترقب دام عاما ونصف العام.

وذكر أنه لا يرغب في توقع موعد للانضمام، مشيرا إلى أن السويد ستحصل على عضوية كاملة بالناتو "قريبا للغاية".