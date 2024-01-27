ديسابر: سنحاول فرض أسلوبنا أمام منتخب مصر.. ونعرف نقاط قوة وضعف الفراعنة

شدد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، على أهمية المواجهة التي ستجمع فريقه أمام مصر، مشيرًا إلى أن فريقه سيحاول فرض أسلوبه خلال المباراة.

وسيلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (لوران بوكو) بسان بيدرو، في إطار دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال “ديسابر” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “مواجهة الغد بمثابة تحد كبير لنا وكل الفرق واجهت صعوبات في دور المجموعات”.

وأضاف: "سنحاول فرض أسلوبنا في مواجهة الغد بعض النظر عن الغيابات في المنتخب المصري".

وتابع ديسابر: “أعرف نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري وسنعمل على استغلال الثغرات في الجانب الدفاعي لديهم”.

وأضاف: “لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وسنجري اختبارا طبيا لحسم موقف اللاعبين المصابين”.

وكان منتخب مصر، قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023، بعد تصدره مجموعته برصيد ثلاث نقاط، من ثلاث تعادلات.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى الدور ذاته، عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته، برصيد 3 نقاط.