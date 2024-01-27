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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كاس أمم إفريقيا 2024 اليوم

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية 2023

تنطلق اليوم السبت، منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، المقامة حاليا بكوت ديفوار، والتي ستستمر حتي 11 فبراير المقبل.

موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كاس أمم إفريقيا 2024  

وتمكن 16 منتخبا من بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2024، وهم غينيا الإستوائية، نيجيريا، الرأس الأخضر، مصر، السنغال، الكاميرون، أنجولا، بوركينا فاسو، مالي، جنوب إفريقيا، المغرب، الكونغو الديمقراطية، إلى جانب أربع منتخبات أخرى، حصدت المركز الثالث في مجموعتها، وهي غينيا بيساو، وناميبيا، وموريتانيا، وكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2024

تعد شبكة بي إن سبورتس، هي الناقل الرسمي والحصري لكافة المسابقات الإفريقية ومن بينها كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت بي إن سبورتس، أربعة قنوات لنقل بطولة كأس أمم إفريقيا (قناتين باللغة العربية وقناة باللغة الإنجليزية وأخرى بالفرنسية).

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الافريقية 

ستقام اليوم مباراتين في مستهل منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا الاستوائية، نظيره منتخب غينيا، في السابعة مساء، على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان.

وتأهلت غينيا الاستوائية، إلى هذا الدور، بعد أن حلت في صدارة مجموعتها، برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب غينيا، في المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي منتخب نيجيريا، نظيره منتخب الكاميرون، في مواجهة نارية وقوية ستجمعهما في العاشرة مساء، على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان.

واحتل المنتخب النيجيري، وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الكاميروني، ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية 2024

تتيح قنوات beIN Sports نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مشفر عبر قنوات «بي إن سبورتس MAX» حيث يمكنك متابعة المباريات عبر النايل سات من خلال الترددات التالي التالية:

Bein Sports Max1

- التردد: 12604

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 3/2

Bein Sports Max2

- التردد: 12245

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 3/2

موعد نهائي كأس امم افريقيا 2024 

ستقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 يوم الأحد 11 فبراير في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا في أبيدجان

من ينظم كأس أمم فريقيا 2025؟

ستنظم المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد موافقة بالاجماع من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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كأس الأمم الإفريقية 2024 غينيا الاستوائية الرأس الأخضر مصر بي إن سبورتس الكاميرون نيجيريا

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