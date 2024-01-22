الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد احتضان نسخة 2021.. قطر تستضيف بطولة كأس العرب للمنتخبات مجددًا

كأس العرب
كأس العرب

أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الرياضة القطري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، أن قطر ستستضيف بطولة كأس العرب مجددا.

وقال وزير الرياضة القطري، في تصريحات إعلامية: "ستنظم قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات، بالتعاون مع الاتحادين العربي والدولي لكرة القدم، لكن لن تكون في العالم الحالي 2024، وستكون نسخة أفضل من الماضية". 

 الإعلان لاحقا عن نظام البطولة وتاريخ إقامتها

وأشار " بن خليفة"، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن نظام البطولة وتاريخ إقامتها، مضيفًا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالمدة الزمنية بين البطولة والأخرى خلال الفترة المقبلة. 

وسبق لقطر، أن استضافت بطولة كأس العرب لعام 2021، بمشاركة 16 منتخبا، وذلك من أجل التحضير لاستضافة كأس العالم 2022.

وتوجت الجزائر، بلقب كأس العرب 2021، بعد الفوز على تونس، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية.

وعن آخر التطورات في بطولة آسيا، قال: "تم بيع أكثر من مليون ومائتي ألف تذكرة حتى الآن، وهناك إقبال كبير على شراء التذاكر". 

وأتم: "نحن ملتزمون بالمضي قدمًا في تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس آسيا". 

حمد بن خليفة كأس آسيا 2023 قطر كأس العرب الجزائر

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