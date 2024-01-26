الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. موسيمانى مديرًا فنيًا لأبها السعودى

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أعلن نادي أبها السعودي، تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقدم النادي السعودي، موسيماني عبر مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيه: "من بلاد البافانا.. إلى زعيم الجنوب".

ولم يكشف أبها السعودي عن القيمة المالية للتعاقد أو مدة العقد، ليخلف بذلك موسيماني، المدرب التونسي يوسف المناعي، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

ويمتلك موسيماني خبرة تدريبية في الملاعب الخليجية، إذ تولى تدريب فريق أهلي جدة السعودي، خلال موسم 2022-2023، حيث قاد للتأهل إلى دوري المحترفين السعودي، بعد احتلاله صدارة دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

كما تولى المدرب الجنوب إفريقي تدريب فريق الوحدة الإماراتي، في 18 يونيو الماضي، لكن تجربته لم تدم سوى أشهر قليلة، بعد أن تم فسخ التعاقد معه في 10 نوفمبر.

وتولى موسيماني، تدريب الأهلي، حيث قاده لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين (2019-2020) ، و(2020-2021)، ولقبين لكأس السوبر الإفريقي، ولقب واحد لكأس مصر، إلى جانب قيادته الفريق لحصد الميدالية البرونزية لكأس الأندية مرتين في نسختي 2020 و2021.

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