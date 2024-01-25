5 أرقام قياسية شهدتها مباريات الدور الأول في أمم أفريقيا 2023

شهدت مباريات الدور الأول لـ بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار، حاليًا، العديد من الأرقام القياسية المرتبطة بالمنتخبات واللاعبين على مدار تاريخ البطولات الماضية منذ انطلاقها 1957.

يأتى فى مقدمة الأرقام القياسية التى حدثت خلال هذه البطولة حتى الآن وصول منتخب نيجيريا إلى مرحلة خروج المغلوب في آخر 15 مشاركة لها في كأس أمم إفريقيا، وتحديدا منذ 1984، وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ البطولة، يصل فيها منتخب للادوار الإقصائية .

كذلك أنهى مهاجم غينيا الإستوائية، إميليو نسوي، دور المجموعات هدافا للبطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، جميعها جاءت فى الدور الأول، وهو ثاني لاعب يحقق مثل هذا الرقم في هذا الدور، منذ أن فعل ذلك الإيفواري، لوران بوكو، الذى توج بلقب الهداف فى النهاية برصيد 7 أهداف نشخة 1970.

وعلى مستوى الأرقام السلبية تلقت كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية أكبر هزيمة لها ولأصحاب الأرض أيضا في كأس أمم إفريقيا، حيث لم تخسر "الأفيال" أي مباراة سابقا في المنافسة بفارق 4 أهداف.

وودع المنتخب الجزائري للمرة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، بعدما خرج محاربوا الصحراء، من المنافسة برصيد نقطتين، وكانوا قد خرجوا من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة فقط، خلال نسخة الكاميرون 2021، لم تحقق الجزائر أي فوز خلال نسختين متتاليتين، رغم أنها بطل نسخة 2019 التى استضافتها القاهرة.

على صعيد المدربين غادر 5 مدربين مناصبهم بعد دور المجموعات في كأس أمام إفريقيا، كوت ديفوار 2023، ويتعلق الأمر بكل من توم سنتفيت مدرب جامبيا، كريس هيوتون مدرب غانا، جلال قادري مدرب تونس، جمال بلماضي مدرب الجزائر، جان لويس جاسي مدرب كوت ديفوار، الذى تم إقالته بعد الهزيمة برباعية امام غينيا الإستوائية.