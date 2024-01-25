طريق منتخب مصر حتى نهائى أمم افريقيا

لازالت الجماهير المصرية تمنى نفسها بوصول المنتخب الوطنى لنهائى بطولة أمم أفريقيا 2023، التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا، برغم تواضع نتائج الفراعنة فى البطولة حتى الآن.

وحجز منتخب مصر الأول مقعده فى دور الـ16 من بطولة أمم افريقيا، بعدما جاء فى المركز الثانى بالمجموعة الثانية خلف منتخب الرأس الأخضر الذى تصدر ترتيب المجموعة، حيث تعادل الفراعنة أمام موزمبيق وغانا والرأس الاخضر، وحصد ثلاث نقاط فقط.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة فى دور الأ16 من البطولة مع الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة السادسة، بعد نهاية مباريات دور المجموعات.

وفى حال تمكن الفراعنة من تخطى دور الـ 16، سيكون هناك مواجهة صعبة للغاية، مع الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا كوناكرى اللذان يلتقيان معا فى دور الـ 16.

وفى حال استمرار المنتخب الوطنى فى السباك، رغم صعوبة الأمور، سيكون هناك صدام قوى للغاية مع منتخب السنغال فى الدور نصف النهائى فى حال وصول أسود التيرانجا لهذا الدور.

وقد تكون مهمة السنغال حامل لقب النسخة الماضية من بطولة أمم افريقيا محفوفة بالمخاطر، لكن مستوى الفريق ونتائجه فى الدور الاول تؤهلة للوصول إلى هذا الدور أو ما أبعد من ذلك، عكس منتخب مصر الذى يحتاج لمزيد من التعديلات الخططية وتضحيات من لاعبيه من أجل تصحيح المسار والذهاب بعيدا فى تلك البطولة.

وتظل مواجهة منتخب مصر مع السنغال بمثابة الثأر ورد الاعتبار، بعد خسارة الفراعنة لقب أمم أفريقيا فى النسخة الأخيرة بضربات الجزاء الترجيحيحة، ومن بعدها الخسارة بنفس الطريقة فى الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022، وهو الأمر الذى يزيد من أهمية تلك المواجهة على المستوى الجماهيرى فى حال وصول المنتخبين للدور نصف النهائى.