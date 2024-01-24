عاجل| صعوبات كبيرة تنتظر الفراعنة فى سان بيدرو قبل مباراة دور الـ16

يستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لمغادرة مدينة أبيدجان الإيفوارية فى طريقه إلى مدينة أخرى على ساحل المحيط تسمى سان بيدرو التى تستضيف مباراة دور الـ16 للفراعنة أمام وصيف المجموعة السادسة.

ويسعى منتخب الفراعنة لتقليل المعاناة التى سيعانيها خلال هذه المباراة من خلال السفر بالطيران، حيث يعانى منتخب مصر كثيرًا فى مباراة دور الـ16 بسبب سوء الأحوال الجوية فى سان بيدرو عنها فى أبيدجان، حيث درجات الحرارة المرتفعة بعض الشىء والرطوبة العالية، التى تتخطى حاجز ٨٠%، فضلًا عن الظروف البيئية الفقيرة من حيث الإمكانيات وهو ما يمنح المنافس أفضلية كونه اعتاد على هذه الأجواء منذ انطلاق البطولة، ولديه حالة من الاستقرار على مستوى المعيشة.

تقع مدينة سان بيدرو على الشريط الحدودى للمحيط، حيث تبعد عن أبيدجان، بنحو 350 كيلو مترًا، كانت تحتاج فى الماضى قرابة 10 ساعات من أجل التنقل من أبيدجان والوصول إليها بسبب كثرة الوديان وسوء الطرق المؤدية، لكن الحكومة الإيفوارية عملت على تطوير هذه الطرق حتى أصبح وقت الوصول نحو 4 ساعات ونصف الساعة فقط.

والتقط لاعبو الفراعنة وجهازهم الفنى، الأنفاس من جديد بعد حالة الشد العصبى والتوتر التى شهدتها مباريات الدور الأول، بعدما فضل روى فيتوريا الاكتفاء بعمل استشفاء للاعبين فى اليوم التالى لمباراة الرأس الأخضر، حيث بدأ اللاعبون تدريباتهم الطبيعية أمس الأربعاء استعدادًا لمباراة دور الـ١٦.

وقام خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة الفراعنة، بدعوة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر، على مائدة عشاء بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان كنوع من التغيير وإخراج اللاعبين من حالة الشد العصبى قبل بداية الاستعداد لمباراة دور الـ١٦.