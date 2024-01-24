تفاصيل جلسة مدرب حراس المنتخب مع أبو جبل في معسكر الفراعنة

عقد لويس ستيفن، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، جلسة خاصة مع حارس الفراعنة محمد أبو جبل، بهدف تجهيزه معنويًا فى مباراة دور الـ16 المقرر لها الأحد المقبل.

وتأهل المنتخب الوطنى للدور التالى من بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا بعد صعوبات بالغة واجهت الفراعنة خلال مباريات الدور الأول انتهت بتأهل الفراعنة كثانى للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وطالب مدرب حراس الفراعنة أبو جبل بضرورة الاستعداد النفسى للمباراة القادمة، كونه سيكون صاحب دور كبير فى تلك المباراة الحاسمة، بعد مغادرة محمد الشناوى لمعسكر الفراعنة بسبب الإصابة بخلع فى الكتف .

وشدد مدرب الحراس على أن الجهاز الفنى لديه ثقة كاملة فى أبو جبل، ونس الامر فى باقى الحراس، لايقل اطلاقا عن قدر ثقة الجهاز الفنى فى محمد الشناوى الذى حرمته الإصابة من استكمال البطولة .

وخصص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحاضرة الصباحية التى ألقاها على لاعبى الفراعنة داخل فندق الإقامة بمدينة ابيدجان، للحديث عن كيفية علاج الاخطاء الدفاعية التى عانى منها منتخب مصر خلال المباريات الثلاث فى دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا 2023 المقامة حااليا فى كوت ديفوار.

وسبق المحاضرة مناقشات بين روي فيتوريا ومساعديه حول الأداء المتواضع لمنتخب مصر دفاعيًا في مباريات دور المجموعات .

وفاجأ فيتوريا الجميع بأن الأهداف الستة التى سكنت مرمى منتخب مصر جميعها كانت من أخطاء دفاعية فى التمركز والبطىء فى استخلاص الكرة وعدم غلق المساحات بشكل جيد أمام المنافسين .

وقام فيتوريا بإعادة الأهداف الستة التى سكنت مرمى الشناوى خلال مباريات الدور الأول، مؤكدًا للاعبيه أن أى منتخب يتعرض لمثل هذه الأهداف لا يمكن أن يحقق بطولة بهذا الشكل، لأنه من الصعب احراز تقدم هجومى فى ظل وجود خلل دفاعى بهذا الشكل.

ورفض فيتوريا تحميل المدافعين مسئولية هذا الخلل، مؤكدًا أن الجميع يتحمل المسئولية بما فيهم المهاجمين، لأن العمل جماعى وهناك أدوار دفاعية على جميع اللاعبين بلااستثناء عليهم القيام بها بشكل منظم حتى لا تحدث هذه الأخطاء مجددا.