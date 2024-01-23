الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يُودِّع البطولة رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إصابة الشناوى بخلع فى الكتف

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الأهلي ومنتخب مصر، بخلع في الكتف بمباراة المنتخب ضد كاب فيردي.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بعد التعادل مع كاب فيردي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفين لكل منهما، ليصعدا سويًا لدور الـ16، وكاب فيردي في الصدارة بـ7 نقاط ومصر في المركز الثاني بـ3 نقاط.

وقال بيان اتحاد الكرة: "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، بخلع فى الكتف، يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا محمد الشناوى".

 

الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد الشناوي إصابة محمد الشناوي منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023

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