عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مصير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر من العودة إلى القاهرة للعلاج داخل النادي، بعد إصابته في الكتف خلال مواجهة المنتخب أمس أمام كاب فيردي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي حرص على التواصل مع محمد الشناوي من أجل الاطمئنان على سلامته ومدة غيابه، وهل سيتم استدعاؤه من عدمه على طريقة محمد صلاح نجم مصر وليفربول.

وأكد مدير الكرة، أن الأهلي لم يتطرق في الحديث مع مسؤولي منتخب مصر حول إمكانية عودة محمد الشناوي إلى القاهرة بسبب انتظار نتائج الأشعة التي سيخضع لها الحارس في الساعات الجارية، لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه.

وأوضح المصدر، أن محمد الشناوي قد يحتاج لتدخل جراحي بسبب وجود خلع في الكتف وجاري التنسيق حول عودة الحارس إلى القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي.

وتابع: “الأهلي استقر على مخاطبة المنتخب لعودة حارسه إلى القاهرة، حال احتياجه لتدخل جراحي، لسرعة تعافي اللاعب تمهيدا لعودته للملاعب، وهو ما ستقرره نتيجة الأشعة التي خضع لها”.

وكان الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد حرص على التواصل مع محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر من أجل الاطمئنان علي إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر والأهلي أمس في مباراة كاب فيردي.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حرص على الاطمئنان أمس على لاعبي الأهلي الموجودين حاليًّا مع المنتخب الوطني، قبل مواجهة منتخب كاب فيردي في ثالث مباريات المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

كما حرص مدير الكرة على إجراء اتصالات للاطمئنان على لاعبي الفريق في المنتخبات الأخرى، سواء الأجانب في كأس الأمم أو لاعبو الأهلي في معسكري منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.

الأهلي يتوجه لملعب اتحاد كلباء لمواجهة الأخدود السعودي وديًا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادر مقر إقامة البعثة في عجمان بالإمارات متوجها إلى ملعب اتحاد كلباء الإماراتي؛ استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام فريق الأخدود السعودي المقرر انطلاقها في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأنهى مارسيل كولر، المدير الفني، منذ قليل المحاضرة الفنية للاعبين قبل مواجهة فريق الأخدود السعودي وديا اليوم.

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني قاد اللاعبين في مران بدني واستشفائي صباح اليوم ضمن البرنامج المحدد ليوم المباراة.