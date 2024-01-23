الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

فضل الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن الإصابة التى تعرض لها محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر.

ووضع طبيب الفراعنة ذراع الشناوى في حامل قماشى مجهز لمثل هذه الإصابات لحين التأكد من حقيقة الإصابة ومدى تأثيرها على كتف محمد الشناوى .

وتعرض الشناوي لإصابة مقلقة خلال مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا المتقامة حاليا في كوت ديفوار.

واضطر الجهاز الطبى لاتخاذ قرار باستبدال الشناوى وعدم إكمال المباراة، على أن يتم تحديد مدى الإصابة التى تعرض لها بعد الخضوع لآشعة وفحوصات طبية قبل الإعلان عن تفاصيل الإصابة.

وأصيب محمد الشناوي في أثناء استقباله هدفا ثانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وأسفر عن تأهل مثير لمنتخب مصر في وصافة المجموعة الثانية.

وهناك شك فى تعرض الشناوى لما يشبه الخلع فى الكتف بعد شكوى الحارس الدولى من آلام شديدة برغم محاولة إسعافه ببعض المسكنات داخل أرض الملعب، لكن الألم لم يتوقف مما دفع طبيب الفراعنة لوضع ذراع الشناوى فى جبيرة مؤقته لحين التأكد من طبيعة الإصابة.

وجمع منتخب مصر ثلاث نقاط بثلاثة تعادلات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2/2.

وجاء تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره الغانى 2/2 فى المباراة الثانية بالمجموعة، لمنح الفراعنة قبلة الحياة من جديد ويعطيها فرصة التأهل للدور التالى من البطولة، مع وداع منتخبى موزمبيق وغانا بشكل درامى للغاية .

وينتظر الفراعنة في دور الـ16 وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.