ماذا قدمت المنتخبات العربية فى أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023؟

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، وسط صدمة من أداء المنتخبات العربية في النسخة الحالية من المسابقة.

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، تواجد 5 منتخبات عربية، هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا.

ماذا قدمت المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمته المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك على النحو التالي:

1- منتخب مصر

لم يُقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الأداء المنشود منه في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر ثلاثة تعادلات أمام منتخبات موزمبيق، غانا والرأس الأخضر "كاب فيردي"، وجميعها بنتيجة 2-2.

ورغم الأداء المتواضع، تمكّن منتخب مصر من التأهل إلى منافسات دور الـ16 من أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط.

ولكن تظل مشاعر الخوف والقلق حاضرة، في ظل غياب العديد من نجوم الفريق في المواجهة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية.

ويغيب الحارس محمد الشناوي حتى نهاية البطولة؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، ومحمد صلاح الذي تعرّض لإصابة عضلية وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ، وغيابه عن المواجهة المقبلة فقط.

منتخب مصر

2- منتخب المغرب

قدّم منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، أداءً قويًا في دور المجموعات بأمم إفريقيا، بعدما حقق انتصارين وتعادل في أول ثلاث مباريات.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا في مستهل مشواره أمام تنزانيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يقع في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، ثم تغلّب على زامبيا بهدف نظيف.

وتأهل منتخب المغرب إلى منافسات دور الـ16 من أمم إفريقيا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الكونغو الديمقراطية صاحبة الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

وحسب الأداء الذي قدمه منتخب المغرب، فإنه من المتوقع تقديم عروض جيدة خلال المواجهات المقبلة، وقد ينجح في التأهل إلى المباراة النهائية.

منتخب المغرب

3- منتخب موريتانيا

حقق منتخب موريتانيا، تحت قيادة المدرب أمير عبده، مفاجأة كبرى من العيار الثقيل، بعد التأهل إلى دور الـ16 من أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وكانت بداية مشوار منتخب موريتانيا خسارته أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، ثم تكررت الهزيمة أمام أنجولا بنتيجة 2-3، قبل أن يُحقق المفاجأة ويفوز على منتخب الجزائر بهدف نظيف.

وتأهل منتخب موريتانيا ضمن أفضل ثوالث، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على الجزائر صاحبة المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة قوية وشرسة بين منتخب موريتانيا ونظيره الرأس الأخضر "كاب فيردي" في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا؛ نظرًا لأنها ستحمل العديد من المفاجآت بالتأكيد.

منتخب موريتانيا

4- منتخب الجزائر

وهنا كانت المفاجأة أيضًا، بعدما ودّع منتخب الجزائر منافسات بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي.

وافتتح منتخب الجزائر مشواره في أمم إفريقيا بالتعادل مع أنجولا بنتيجة 1-1، ثم تعادل مجددًا مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ على يد موريتانيا بهدف نظيف.

كان الأمر صادمًا بعد معاناة منتخب الجزائر بشكل واضح في دور المجموعات، الأمر الذي ترتب عليه إقالة المدرب جمال بلماضي من منصبه، أمس الأربعاء.

وكان منتخب الجزائر قد توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي أقيمت في مصر، بينما ودّع آخر نسختين من المسابقة من دور المجموعات.

منتخب الجزائر

5- منتخب تونس

الأمر ذاته بالنسبة لمنتخب تونس، الذي ودّع منافسات بطولة أمم إفريقيا من دور المجموعات.

وجاءت الصدمة الأولى بالخسارة أمام ناميبيا بهدف نظيف، ثم تعادل مُخيب للآمال مع مالي بنتيجة 1-1، وتكرر التعادل مع جنوب إفريقيا سلبيًا بدون أهداف.

وبعد الأداء الباهت، احتل منتخب تونس المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط.

هذا الخروج المبكر، دفع جلال القادري للتقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب تونس.