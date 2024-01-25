منتخب الجزائر يتفاوض مع كارلوس كيروش لخلافة جمال بلماضى

ربطت تقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، بين اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وأحد المنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة.

ويحوم الغموض حول مصير البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر السابق، خلال الفترة المقبلة.

ولا يرتبط كيروش بأي منتخب في الوقت الحالي، حيث كانت التجربة الأخيرة مع منتخب قطر، الذي رحل عنه قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2023.

كيروش يقترب من تدريب منتخب الجزائر لخلافة جمال بلماضي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Africa Soccer"، فإن بعض المصادر الصحفية الجزائرية أفادت بدخول كيروش في مفاوضات قوية بشأن تولي تدريب منتخب الجزائر خلفًا لجمال بلماضي.

مصير كارلوس كيروش

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، أمس الأربعاء، إقالة جمال بلماضي من منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني، بعد توديع كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقاد بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، ولكنه ودع من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي.

ويعد المدرب الجزائري رابع مدير فني يخسر منصبه بسبب سوء النتائج في كأس الأمم الإفريقية، حيث سبقه كل من كريس هيوتون مدرب غانا وتوم ساينتفيت مدرب جامبيا، وجان لويس جاسكيه مدرب كوت ديفوار.

في حال الموافقة.. ستكون التجربة الثالثة الإفريقية لكارلوس كيروش

وأضافت الشبكة الإفريقية، أنه في حال موافقة كيروش على تدريب منتخب الجزائر، ستكون هذه التجربة الثالثة الإفريقية للمدرب البرتغالي، بعدما سبق له تدريب منتخبي جنوب إفريقيا ومصر.

يذكر أن كارلوس كيروش قد نجح سابقًا في قيادة منتخب مصر نحو التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون، قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

ولكن كيروش رحل عن منصبه كمدرب لمنتخب مصر، بعدما فشل في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعد الخسارة أيضًا على يد السنغال في مارس 2022، قبل أن يتوجه لتدريب إيران فيما بعد.