الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إقالة جمال بلماضى بعد توديع الجزائر لأمم إفريقيا

جمال بلماضي
جمال بلماضي

أعلن صادي وليد، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنهاء التعاقد مع جمال  بلماضي مدرب المنتخب بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

وكتب صادي وليد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "اجتمعت مع المدرب جمال بلماضي للحديث عن أسباب الخروج المرير وتوصلنا إلى اتفاق ودي بإنهاء التعاقد ونشكره على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له التوفيق في مشواره".

أضاف صادي "نعتذر لعشاق المنتخب والشعب الجزائري على الخروج المؤسف وأداء الفريق في الدور الأول بكأس الأمم، ونعد بتصحيح أخطاء الماضي لإعادة أمجاد المنتخب الجزائري".

وودع "ثعالب الصحراء" الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بتذيله المجموعة الرابعة، بعدما اكتفى بتعادلين مع أنجولا 1/1 ثم بوركينا فاسو 2/2 قبل أن يخسر أمام موريتانيا بهدف أمس الثلاثاء.

وقاد بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، ولكنه ودع من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي.

ويعد المدرب الجزائري رابع مدير فني يخسر منصبه بسبب سوء النتائج في كأس الأمم الإفريقية، حيث سبقه كل من كريس هيوتون مدرب غانا وتوم ساينتفيت مدرب جامبيا، وجان لويس جاسكيه مدرب كوت ديفوار.

اقرأ أيضا.. جمال بلماضى يحسم مصيره مع الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

جمال بلماضي منتخب الجزائر الاتحاد الجزائري كأس الأمم الأفريقية توديع كأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

جمال بلماضى يحسم مصيره مع الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

عاجل.. منتخب الجزائر يودع كأس أمم أفريقيا على يد موريتانيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

كواليس الهدنة الجديدة في غزة.. ماذا حدث خلال اتصالات مصر وحماس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟