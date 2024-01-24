رسميًا.. إقالة جمال بلماضى بعد توديع الجزائر لأمم إفريقيا

أعلن صادي وليد، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنهاء التعاقد مع جمال بلماضي مدرب المنتخب بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.



وكتب صادي وليد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "اجتمعت مع المدرب جمال بلماضي للحديث عن أسباب الخروج المرير وتوصلنا إلى اتفاق ودي بإنهاء التعاقد ونشكره على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له التوفيق في مشواره".



أضاف صادي "نعتذر لعشاق المنتخب والشعب الجزائري على الخروج المؤسف وأداء الفريق في الدور الأول بكأس الأمم، ونعد بتصحيح أخطاء الماضي لإعادة أمجاد المنتخب الجزائري".



وودع "ثعالب الصحراء" الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بتذيله المجموعة الرابعة، بعدما اكتفى بتعادلين مع أنجولا 1/1 ثم بوركينا فاسو 2/2 قبل أن يخسر أمام موريتانيا بهدف أمس الثلاثاء.



وقاد بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، ولكنه ودع من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي.



ويعد المدرب الجزائري رابع مدير فني يخسر منصبه بسبب سوء النتائج في كأس الأمم الإفريقية، حيث سبقه كل من كريس هيوتون مدرب غانا وتوم ساينتفيت مدرب جامبيا، وجان لويس جاسكيه مدرب كوت ديفوار.

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