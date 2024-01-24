الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمال بلماضى يحسم مصيره مع الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

جمال بلماضي
جمال بلماضي

يحوم الغموض حول مصير جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وودّع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية للنسخة الثانية على التوالي من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام موريتانيا بهدف نظيف، في المبارة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

وسجل محمد يحيى دلاهي هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، من متابعة لتسديدة سليماني آني، وسط غفلة من الدفاع الجزائري.

جمال بلماضي يحسم مصيره مع الجزائر

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن جمال بلماضي أبلغ لاعبيه داخل غرفة الملابس، بقرار استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب الجزائر، ليُنهي مسيرة دامت 6 سنوات.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن جمال بلماضي رفض التحدث عن مستقبله في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام موريتانيا، لحين حسم مصيره بشكل رسمي.

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من جانبه، لم يصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أي بيان رسمي بشأن مستقبل جمال بلماضي حتى الآن، في انتظار عودة المنتخب الوطني من كوت ديفوار.

يذكر أن جمال بلماضي قد نجح سابقًا في قيادة منتخب الجزائر نحو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، وذلك عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف.

وتُقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

جمال بلماضي الجزائر منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية كان 2023 موريتانيا

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