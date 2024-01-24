الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يسعى لإقصاء فولهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فولهامK على ملعب "كرافن كوتيدج"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد رود"، يوم الأربعاء الماضي، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، ليضع الريدز قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ليفربول يسعى لتكرار الفوز على فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وتكرار سيناريو الفوز أمام فولهام، في محاولة لحسم تأهله لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتتويج باللقب، قبل خوض لقاء الإياب.

ويفتقد فريق ليفربول لخدمات العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل، يرغب فريق فولهام أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم ومصالحة الجماهير الغاضبة، من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من المسابقة ومحاولة إقصاء ليفربول، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

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مشوار ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول قد تأهل للدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد الماضي.

بينما تأهل فريق فولهام لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا على إيفرتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ليفربول فولهام كأس الرابطة الإنجليزية نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليفربول وفولهام

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