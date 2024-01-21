الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ألميريا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ألميريا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024، بقيادة الحكم "فرانشيسكو مايسو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: أوريلين تشواميني - توني كروس - فالفيردي.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

 

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ترتيب ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعد 19 جولة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط بعد 20 جولة.

بينما يتواجد فريق ألميريا حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فقط، بعد خوض 20 جولة من المسابقة حتى الآن.

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