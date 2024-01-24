اليوم.. تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس الأمم الإفريقية

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2023)، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل بإقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين الخامسة والسادسة، ويلتقي منتخب ناميبيا نظيره منتخب مالي في السابعة مساءً على ملعب سان بيدرو.

مالي تواجه ناميبيا في ختام دور المجموعات

ويتطلع منتخب مالي لاستعادة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام منتخب تونس وتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في صدارة المجموعة، بينما يرغب منتخب ناميبيا فى تحقيق ثاني مفاجآته في البطولة وحصد الفوز الثاني له من أجل الدخول بقوة في حسابات التأهل عن المجموعة.

ويملك المنتخب الناميبي أكثر من فرصة للتأهل لدور الـ16 من البطولة أولها حصد الانتصار والدخول في صراع التأهل بين المركزين الأول والثاني، أو في حالة تعادله سيكون له فرصة في التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب مركز ثالث.

تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس أمم إفريقيا

وفي نفس التوقيت وبنفس المجموعة، يلتقي المنتخب التونسي نظيره منتخب جنوب إفريقيا على ملعب كورهوجو.

ويتطلع المنتخب الجنوب إفريقي لحصد الفوز بمباراة اليوم منتظرًا هدية من منتخب ناميبيا بتعطيل مالي من أجل القفز على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، أو على الأقل التأهل في الوصافة في حالة فوز منتخب مالي.

وعلى الجانب الآخر، يتشبث المنتخب التونسي بآخر فرصه للتأهل لدور الـ16، ساعيًا لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد الخسارة من ناميبيا والتعادل أمام مالي.

ويملك المنتخب التونسي أكثر من فرصة للتأهل هو الآخر، أولها تحقيق الفوز وانتظار فوز مالي على ناميبيا، والثانية هي حصد الانتصار أيضًا والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث، وانتظار نتائج باقي المنتخبات المرشحة للتأهل من المركز الثالث.

ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب جنوب إفريقيا بـ3 نقاط ثم ناميبيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف وفي المركز الأخير يأتي المنتخب التونسي بنقطة واحدة.