الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس الأمم الإفريقية

منتخب تونس
منتخب تونس

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2023)، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل بإقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين الخامسة والسادسة، ويلتقي منتخب ناميبيا نظيره منتخب مالي في السابعة مساءً على ملعب سان بيدرو.

مالي تواجه ناميبيا في ختام دور المجموعات

ويتطلع منتخب مالي لاستعادة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام منتخب تونس وتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في صدارة المجموعة، بينما يرغب منتخب ناميبيا فى تحقيق ثاني مفاجآته في البطولة وحصد الفوز الثاني له من أجل الدخول بقوة في حسابات التأهل عن المجموعة.

ويملك المنتخب الناميبي أكثر من فرصة للتأهل لدور الـ16 من البطولة أولها حصد الانتصار والدخول في صراع التأهل بين المركزين الأول والثاني، أو في حالة تعادله سيكون له فرصة في التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب مركز ثالث.

txt

كأس الرابطة.. إنبى يستضيف الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية فى المجموعة الثالثة

txt

عاجل.. منتخب الجزائر يودع كأس أمم أفريقيا على يد موريتانيا

 

 تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس أمم إفريقيا

وفي نفس التوقيت وبنفس المجموعة، يلتقي المنتخب التونسي نظيره منتخب جنوب إفريقيا على ملعب كورهوجو.

ويتطلع المنتخب الجنوب إفريقي لحصد الفوز بمباراة اليوم منتظرًا هدية من منتخب ناميبيا بتعطيل مالي من أجل القفز على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، أو على الأقل التأهل في الوصافة في حالة فوز منتخب مالي.

وعلى الجانب الآخر، يتشبث المنتخب التونسي بآخر فرصه للتأهل لدور الـ16، ساعيًا لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد الخسارة من ناميبيا والتعادل أمام مالي.

ويملك المنتخب التونسي أكثر من فرصة للتأهل هو الآخر، أولها تحقيق الفوز وانتظار فوز مالي على ناميبيا، والثانية هي حصد الانتصار أيضًا والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث، وانتظار نتائج باقي المنتخبات المرشحة للتأهل من المركز الثالث.

ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب جنوب إفريقيا بـ3 نقاط ثم ناميبيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف وفي المركز الأخير يأتي المنتخب التونسي بنقطة واحدة.

تونس كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الأفريقية ناميبيا مالي جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

تقرير: بنزيما يطلب إطلاق سراحه من إدارة اتحاد جدة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد إيدير ميليتاو حتى 2028

يُودِّع البطولة رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إصابة الشناوى بخلع فى الكتف

أنجولا تصارع بوركينا فاسو على الصدارة والجزائر تواجه موريتانيا.. اليوم

السنغال تواجه غينيا وفرصة أخيرة للكاميرون أمام جامبيا بأمم إفريقيا.. اليوم

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تطلب إجراءات رادعة للعنصرية فى الملاعب

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار