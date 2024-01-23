الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السنغال تواجه غينيا وفرصة أخيرة للكاميرون أمام جامبيا بأمم إفريقيا.. اليوم

منتخب السنغال
منتخب السنغال

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر فعالياتها حتى 11 فبراير المقبل، بمواجهة السنغال مع منتخب غينيا، بالمجموعة الثالثة من البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً على ملعب ياموسوكرو.

ويتطلع المنتخب السنغالي لتحقيق الانتصار الثالث له في المجموعة والتأهل بشكل رسمي في الصدارة وبالعلامة الكاملة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، والاستمرار على الأداء المميز الذي قدمه الفريق في أول جولتين وقاده لحسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16، ولكنه يرغب في حسم التأهل متصدرًا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب غينيا للاستمرار على الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق من بداية البطولة، وتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي والقفز على صدارة المجموعة.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة “لامين كامارا”، لاعب المنتخب السنغالي، في المباراة خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الكاميرون الأخيرة.

وبنفس المجموعة وفي السابعة مساءً أيضًا، يلتقي منتخبا جامبيا والكاميرون على ملعب بواكي.

ويتطلع المنتخب الكاميروني لحصد الانتصار الأول له في المجموعة والاحتفاظ بحظوظه في التأهل سواء في وصافة المجموعة منتظرًا خسارة المنتخب الغيني أمام السنغال، أو حتى الدخول في صراع التأهل من أصحاب المركز الثالث، وهو نفس الأمل الذي ينظر له المنتخب الجامبي بعد أن فشل في حصد أي نقطة بالمجموعة حتى الآن.

ويتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخب غينيا في المركز الثاني بـ4 نقاط والكاميرون ثالثًا بنقطة واحدة ثم جامبيا في المركز الأخير بدون نقاط.

كأس الأمم الإفريقية 2023 السنغال غينيا بطولة أمم إفريقيا الكاميرون جامبيا

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