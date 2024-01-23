الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بنزيما يطلب إطلاق سراحه من إدارة اتحاد جدة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

طلب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق.

وأثار بنزيما غضب مسئولي نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة بعد تأخره عن العودة للفريق عقب انتهاء عطلة منتصف الموسم، مما دفع مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق، لاستبعاده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس بريس”، فإن كريم بنزيما طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل عن الفريق، مشيرة إلى أن اللاعب يشعر بوقوعه تحت الضغط مع الاتحاد.

وأفادت الوكالة أن بنزيما طلب الرحيل “بشكل مؤقت”، وأن إدارة النادي عرضت عليه الإعارة لنادٍ سعودي آخر، وهو ما رفضه اللاعب ويشعر أنه غير قادر على تقديم أفضل ما لديه مع الاتحاد بسبب الضغط.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف اتحاد جدة منذ مطلع الموسم الجاري، بعدما رحل عن ريال مدريد.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

كريم بنزيما اتحاد جدة نادي اتحاد جدة بنزيما الدوري السعودي

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