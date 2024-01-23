الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد إيدير ميليتاو حتى 2028

إيدير ميليتاو
إيدير ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق لمدة 4 سنوات ونصف، ليستمر مع الفريق حتى 2028.

وبدأ ميليتاو عمليات التأهيل بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي وأبعدته عن الفريق خلال الشهور الماضية.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد ميليتاو حتى 30 يونيو 2028.

وانضم ميليتاو لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

وبدأ إيدير ميليتاو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ساو باولو البرازيلي وانتقل من فريق تحت 17 عامًا لفريق تحت 20 عامًا في يناير 2016، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في الشتاء التالي ولعب للفريق عام ونصف قبل الانضمام لنادي بورتو البرتغالي في صيف 2018، وبعد عام انضم لريال مدريد.

ومنذ انضمامه لريال مدريد شارك إيدير ميليتاو في 143 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق، فيما سبق له أن لعب 47 مباراة مع بورتو وسجل 5 أهداف وصنع 4، بمجمل 233 مباراة خلال مسيرته سجل بها 20 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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