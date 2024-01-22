رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تطلب إجراءات رادعة للعنصرية فى الملاعب

طالب عمر بيكلز، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا، بضرورة وضع إجراءات رادعة لمكافحة العنصرية في الملاعب، معتبرًا أن اللاعبين غير مقتنعين بأن العقوبات الموجودة حاليًا كافية لردع هذه السلوكيات.

قال بيكلز في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية: "اللاعبون يريدون رؤية إجرءات حقيقية وكبيرة ولها تأثير واضح لمواجهة الانتهاكات العنصرية ومعاقبة المسؤولين سواء الجماهير العادية أو الأندية التي تفشل في السيطرة على الأوضاع داخل ملاعبها".

وأضاف: "في الحقيقة أن اللاعبين لا يصدقون أن هناك إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة لذا ستقع المسؤولية فيما بعد على الجهات المسؤولة".

وأشار إلى أن رابطة اللاعبين المحترفين تتعاون مع رابطة الحكام الإنجليز لمناقشة آراء اللاعبين بشأن بروتوكول التعاون مع الحوادث العنصرية.

وأكمل بيكلز: "لقد شجعنا اللاعبين على عدم الالتفات لأي إساءات عنصرية بضرورة تأخير ضربة البداية أو رميات التماس أو الكرات الثابتة في محاولة للسيطرة على الأمور".

وأتم تصريحاته قائلًا:"إيقاف اللعب مهما طال الوقت يلزم بوجود رد فعل، وينبه حكام المباريات ويمنح أيضا فرصة جيدة للتعرف على المتورطين ولكن دون اتخاذ إجراءات رادعة ستكون هذه الخطوات عديمة الفائدة".