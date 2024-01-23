شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

نفى خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ووزير الرياضة السابق، وفاة شقيقه.

وتداولت أنباء حول وفاة العامري فاروق، صباح اليوم، أثناء تواجده بالمستشفى الذي يخضع فيه للعلاج.

وكتب خالد العامري عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أخي العامري ما زال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا أخواته أول ناس هنعلن.. إزاى الناس تعلن وفاته وهو ما زال على قيد الحياة، ده حاجة مش بتستخبى".

ونُقل العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، إلى العناية المركزة يوم 7 نوفمبر الماضي، متأثرًا بنزيف في المخ تسبب في خضوعه لعدة عمليات جراحية.