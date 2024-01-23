الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

العامري فاروق
العامري فاروق

نفى خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ووزير الرياضة السابق، وفاة شقيقه.

وتداولت أنباء حول وفاة العامري فاروق، صباح اليوم، أثناء تواجده بالمستشفى الذي يخضع فيه للعلاج.

وكتب خالد العامري عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أخي العامري ما زال على قيد الحياة إذا حدث شيء إحنا أخواته أول ناس هنعلن.. إزاى الناس تعلن وفاته وهو ما زال على قيد الحياة، ده حاجة مش بتستخبى".

ونُقل العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، إلى العناية المركزة يوم 7 نوفمبر الماضي، متأثرًا بنزيف في المخ تسبب في خضوعه لعدة عمليات جراحية. 

 

خالد العامري العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي الاهلى

مواد متعلقة

تقرير: بنزيما يطلب إطلاق سراحه من إدارة اتحاد جدة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد إيدير ميليتاو حتى 2028

يُودِّع البطولة رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إصابة الشناوى بخلع فى الكتف

أنجولا تصارع بوركينا فاسو على الصدارة والجزائر تواجه موريتانيا.. اليوم

السنغال تواجه غينيا وفرصة أخيرة للكاميرون أمام جامبيا بأمم إفريقيا.. اليوم

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تطلب إجراءات رادعة للعنصرية فى الملاعب

نيولز أولد بويز الأرجنتينى يتعاقد مع إيفر بانيجا حتى 2025

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

رسالة شديدة اللهجة من شقيقة محمد صلاح للرد على المنتقدين

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى